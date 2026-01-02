Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Geram! SBY Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Difitnah Bermain Isu Ijazah Palsu Jokowi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |10:47 WIB
Geram! SBY Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Difitnah Bermain Isu Ijazah Palsu Jokowi
SBY Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Difitnah Bermain Isu Ijazah Palsu Jokowi
JAKARTA — Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disebut akan mempertimbangkan menempuh jalur hukum setelah dituding bermain isu ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh akun anonim di sosial media (sosmed).

Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menilai, langkah tegas yang dipertimbangkan SBY sudah tepat. Hal itu ditujukan untuk menjaga etika politik serta kesehatan demokrasi.

"Tuduhan yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah fitnah yang tidak berdasar. Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu tersebut," ujar Umam, Jumat (2/1/2026).

Menurut Umam, hubungan antara SBY dan Jokowi berjalan baik. Apalagi, kata dia, SBY sendiri saat ini sudah tidak aktif dalam politik praktis, lantaran fokus pada aktivitas sosial, seni dan olah raga.

Dia menambahkan, fitnah yang beredar di media sosial disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim, dengan pola yang berulang dan terkesan terkoordinasi sehingga berpotensi membentuk persepsi publik yang menyesatkan.

“Disinformasi semacam ini bukan sekadar menyerang reputasi personal, tetapi juga merusak ruang publik dan kualitas demokrasi,” katanya.

Atas dasar itu, upaya hukum SBY dinilai perlu agar kebohongan tidak dibiarkan menjadi kebenaran baru.

“Diam terhadap fitnah berisiko dianggap sebagai pembenaran. Pembiaran juga menciptakan preseden buruk, di mana politik fitnah bisa dianggap menjadi hal yang dinormalisasi,” tegas Umam.

 

