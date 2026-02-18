Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Diguyur Hujan, Waspada Petir dan Angin Kencang

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengalami hujan sejak dini hari hingga sore hari ini, Rabu (18/2/2026).

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada malam hingga pagi hari.

Pada pagi hari, langit masih didominasi awan tebal. Hujan ringan diprediksi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, serta Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi, dan Kota serta Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang serta Kota dan Kabupaten Bogor.