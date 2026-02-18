Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Diguyur Hujan, Waspada Petir dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |05:10 WIB
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Diguyur Hujan, Waspada Petir dan Angin Kencang
Cuaca Jabodetabek Hujan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengalami hujan sejak dini hari hingga sore hari ini, Rabu (18/2/2026).

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada malam hingga pagi hari.

Pada pagi hari, langit masih didominasi awan tebal. Hujan ringan diprediksi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, serta Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bekasi, dan Kota serta Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca umumnya berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang serta Kota dan Kabupaten Bogor.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jabodetabek BMKG Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/340/3202005//gempa-FO3m_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Kuta Selatan Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3201997//hujan_jabodetabek-1dkV_large.jpg
Imlek Diguyur Hujan! Waspada Petir dan Angin Kencang di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201897//gempa-Orsa_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Agam Sumbar, Terasa di Mentawai hingga Bukittinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201835//hujan-Gv3q_large.jpg
Jelang Imlek, Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/340/3201811//gempabumi-mcnV_large.jpg
Gempa M5 Guncang Sumba Barat Daya, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/337/3201784//hujan-zi5m_large.jpg
BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat Seminggu ke Depan: Monsun Asia Menguat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement