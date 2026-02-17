Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Imlek Diguyur Hujan! Waspada Petir dan Angin Kencang di Jabodetabek

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |05:10 WIB
Imlek Diguyur Hujan! Waspada Petir dan Angin Kencang di Jabodetabek
Hujan Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada Selasa, (17/2/2026), diprakirakan berlangsung dengan cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal di wilayah Jabodetabek. Sejumlah daerah bahkan berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca masih didominasi awan tebal. Hujan ringan hingga sedang diprediksi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Depok, serta Kabupaten dan Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, potensi hujan meluas ke sebagian besar wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Bekasi.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berada di kisaran 20–28 derajat Celsius. Sementara wilayah lainnya di Jabodetabek berkisar antara 24–30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni 70–98 persen.

Angin permukaan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10–40 km per jam.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah wilayah. Warga yang beraktivitas di luar ruangan saat perayaan Imlek disarankan membawa perlengkapan hujan dan menghindari berteduh di bawah pohon atau baliho saat hujan disertai angin kencang.

(Awaludin)

      
