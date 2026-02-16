Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Festival Imlek di Kawasan Bundaran HI Dipadati Warga, Instalasi Lampion Jadi Sasaran Swafoto

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |19:03 WIB
Festival Imlek di Kawasan Bundaran HI Dipadati Warga, Instalasi Lampion Jadi Sasaran Swafoto
Festival Imlek di Kawasan Bundaran HI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin (16/2/2026) petang untuk menghadiri Festival Imlek 2026. Suasana di lokasi tampak semarak dengan beragam ornamen khas Imlek yang menghiasi area tersebut.

Sejumlah instalasi patung dan lampion berwarna merah menghiasi kawasan Bundaran HI, menciptakan pemandangan yang mencolok dan menarik perhatian pengunjung. Lampu hias dan lampion yang terpasang di pepohonan turut memperindah suasana.

Berbagai dekorasi itu pun menjadi daya tarik bagi warga untuk berswafoto. Salah satu instalasi yang paling diminati adalah Harmony Lantern Walk, lorong cahaya berbentuk terowongan yang dipenuhi lampion dan menghadirkan pengalaman visual imersif.

Instalasi tersebut terlihat ramai dikunjungi. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dan lansia tampak antusias mengabadikan momen di area tersebut.

Sebagai informasi, Harmoni Imlek Nusantara–Imlek Festival 2026 mengusung tema “Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda Tapi Tetap Satu.” Perayaan berskala nasional ini menegaskan nilai persatuan dalam keberagaman sekaligus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.

Tahun ini, Perayaan Imlek Nasional menjadi semakin istimewa karena berlangsung berdekatan dengan bulan Ramadan, saat umat Muslim menjalankan ibadah puasa. Selain di Jakarta, perayaan Imlek Nasional juga digelar di berbagai daerah lainnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Festival Imlek Imlek 2026 Imlek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/612/3201935//imlek-5Irh_large.jpg
Jangan Pakai Merah di Tahun Kuda Api 2026, Ini Alasannya Menurut Feng Shui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201944//viral-q6WL_large.jpg
Long Weekend, Warga Menyemut di Kawasan Blok M Hub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/25/3201932//imlek_2026_di_kelenteng_toasebio_glodok_jakbar_sudah_cuci_rumpang_hingga_persiapan_lilin_bagi_umat-ZVWk_large.jpg
Imlek 2026 di Kelenteng Toasebio Glodok Jakbar, Sudah Cuci Rumpang hingga Persiapan Lilin Bagi Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201876//pasar-a6I9_large.jpg
Jelang Imlek dan Ramadhan 2026, Harga Beras hingga Minyak Goreng Melonjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/25/3201873//humas_ragunan-oMN4_large.jpg
Senin Biasanya Satwa Taman Ragunan Off, Tapi Jelang Imlek Tukar Jadwal Libur  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/25/3201864//taman_marga_satwa-6KTM_large.jpg
Libur Imlek, Taman Margasatwa Ragunan Dihiasi Lampion hingga Edukasi Feeding Time
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement