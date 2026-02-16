Festival Imlek di Kawasan Bundaran HI Dipadati Warga, Instalasi Lampion Jadi Sasaran Swafoto

JAKARTA - Masyarakat memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin (16/2/2026) petang untuk menghadiri Festival Imlek 2026. Suasana di lokasi tampak semarak dengan beragam ornamen khas Imlek yang menghiasi area tersebut.

Sejumlah instalasi patung dan lampion berwarna merah menghiasi kawasan Bundaran HI, menciptakan pemandangan yang mencolok dan menarik perhatian pengunjung. Lampu hias dan lampion yang terpasang di pepohonan turut memperindah suasana.

Berbagai dekorasi itu pun menjadi daya tarik bagi warga untuk berswafoto. Salah satu instalasi yang paling diminati adalah Harmony Lantern Walk, lorong cahaya berbentuk terowongan yang dipenuhi lampion dan menghadirkan pengalaman visual imersif.

Instalasi tersebut terlihat ramai dikunjungi. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dan lansia tampak antusias mengabadikan momen di area tersebut.

Sebagai informasi, Harmoni Imlek Nusantara–Imlek Festival 2026 mengusung tema “Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda Tapi Tetap Satu.” Perayaan berskala nasional ini menegaskan nilai persatuan dalam keberagaman sekaligus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.

Tahun ini, Perayaan Imlek Nasional menjadi semakin istimewa karena berlangsung berdekatan dengan bulan Ramadan, saat umat Muslim menjalankan ibadah puasa. Selain di Jakarta, perayaan Imlek Nasional juga digelar di berbagai daerah lainnya.

(Awaludin)