Long Weekend, Warga Menyemut di Kawasan Blok M Hub

JAKARTA -Kawasan Blok M Hub menjadi salah satu tempat digelarnya Harmoni Imlek Nusantara-Imlek Festival 2026 pada 14-17 Februari 2026. Kawasan tersebut ramai didatangi masyarakat.

Pantauan Okezone, Senin (16/2/2026) mereka yang datang di Blok Madalah muda-mudi Gen Z, datang bersama teman-temannya ataupun dengan pasangannya.

Mereka datang untuk sekadar nongkrong di kawasan tersebut mengingat kawasan Blok M cukup luas dan terdapat banyak tempat asyik untuk nongkrong. Misalnya saja di kawasan Taman Literasi. Lalu, banyak pula tempat-tempat makan di kawasan itu.

Terlebih, di kawasan Blok M Hub saat ini terlihat dihiasi berbagai ornamen dan aksesoris tentang imlek. Ada pula pameran, seperti pakaian, aksesoris, dan lainnya yang berhubungan tradisi imlek.

Selain itu, di kawasan Blok M Hub juga banyak stan-stan makanan yang ramai didatangi para pengunjung. Suasa tersebut terlihat sangat jauh berbeda dibandingkan tahun 2022 silam, yang mana lorong Mall Blok M itu dahulunya sepi melompong oleh pengunjung.

Kawasan Blok M Hub itu menjadi salah satu tempat digelarnya perayaan Imlek 2026 di Jakarta bertema The Harmony Art, program seni yang menampilkan pameran dan instalasi karya bertema harmoni keberagaman, dan akulturasi budaya.