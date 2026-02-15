Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Imlek, 378 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Arah Trans Jawa Mendominasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |17:04 WIB
Jelang Imlek, 378 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Arah Trans Jawa Mendominasi
Gerbang Tol Cipali (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono, menyebutkan sebanyak 378.935 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-4 hingga H-3 libur Tahun Baru Imlek 2026. Periode tersebut tercatat mulai Jumat, 13 Februari 2026 pukul 06.00 WIB hingga Minggu, 15 Februari 2026 pukul 06.00 WIB.

"Total kumulatif lalu lintas (lalin) keluar pada periode tersebut meningkat 14,8 persen dibandingkan lalin normal sebanyak 330.073 kendaraan. Angka ini merupakan kumulatif arus lalu lintas dari empat Gerbang Tol (GT) utama, yakni GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung)," ujarnya, Minggu (15/2/2026).

Distribusi kendaraan yang meninggalkan Jabotabek didominasi arah Timur sebanyak 179.955 kendaraan (47,5 persen) menuju Trans Jawa dan Bandung. Sebanyak 110.268 kendaraan (29,1 persen) menuju arah Barat (Merak), serta 88.712 kendaraan (23,4 persen) menuju arah Selatan (Puncak).

Pengguna jalan tol diimbau mengantisipasi potensi kepadatan dengan menghindari jalur favorit serta ruas tol menuju destinasi wisata yang diperkirakan mengalami lonjakan volume kendaraan selama libur panjang Tahun Baru Imlek 2026.

 

