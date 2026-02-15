Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ornamen Imlek Hiasi Bundaran HI Jakpus saat CFD

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |12:10 WIB
Ornamen Imlek Hiasi Bundaran HI Jakpus saat CFD
Ornamen Imlek di Bundaran HI, Jakpus (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA – Suasana Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Jalan Jenderal Sudirman–M.H. Thamrin, khususnya di kawasan Bundaran HI, tampak sedikit berbeda pada Minggu (15/2/2026).

Di lokasi tersebut terjejer sejumlah ornamen khas Imlek dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek pada Selasa 17 Februari 2026. Terlihat lampion-lampion merah tersusun rapi di sekitar Halte Transjakarta Astra.

Tampak pula balon besar berbentuk manusia dengan warna merah yang mendominasi serta garis kuning yang menambah suasana Imlek semakin terasa.

Pada sudut lainnya, terdapat ornamen berbentuk pagoda hingga kuda merah lengkap dengan replika api di sekelilingnya. Diketahui, tahun ini merupakan shio Kuda Api dalam zodiak Tionghoa.

Dewi, warga Pasar Minggu yang hadir dalam CFD di kawasan tersebut, mengaku takjub dengan ornamen yang ada. Terlebih, peringatan Tahun Baru Imlek kali ini berdekatan dengan datangnya Ramadan.

Topik Artikel :
CFD Car Free Day imlek
Telusuri berita news lainnya
