Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Pengendara Motor Terjun Bebas di Kali Ciliwung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |02:00 WIB
Tragis! Pengendara Motor Terjun Bebas di Kali Ciliwung
Damkar Evakuasi Pemotor yang Terjun ke Kali Ciliwung
A
A
A

JAKARTA - Pengendara motor terjun ke Kali Ciliwung di Jalan Ciliwung RT 010/RW06, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kecelakaan ini terjadi pada Sabtu (14/2/2026).

Kasie Ops Sudin Gulkarmat DKI Jakarta, Abdul Wahid mengatakan, petugas damkar mendapatkan laporan untuk melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang tercebur. Laporan diterima oleh warga sekitar yang melihat peristiwa tersebut.

"Kronologi kejadiannya, motor akan putar arah karena jalan buntu, ketika digas, rem motor tidak pakem kemudian motor tercebur," ujar Wahid.

Wahid menjelaskan, empat personel petugas damkar dikerahkan melakukan evakuasi kendaraan. Tak butuh waktu lama, petugas damkar pun bisa mengevakuasi kendaraan tersebut. "Waktu selesai operasi pukul 17.00 WIB, 30 menit dari operasi dimulai," tutur dia.

Wahid juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. "Informasinya korban selamat," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201410//viral-IlDc_large.jpg
Pemotor Tabrak TransJakarta hingga Masuk ke Dalam Kolong Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201321//transjakarta-Y4XS_large.jpg
Pejalan Kaki Terlindas di Jaksel, Manajemen Transjakarta Serahkan Kasusnya ke Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/338/3201286//kecelakaan-cTlD_large.jpg
Tragis, Pejalan Kaki Tewas Terlindas Bus Transjakarta di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/338/3201249//pohon_tumbang-0PYg_large.jpg
Pohon Tumbang Timpa Mobil di Cilandak Jaksel, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/25/3201136//syena-OZkt_large.jpg
Keinginan Bocah 6 Tahun Asal Indonesia yang Tertabrak di Singapura, Belum Sempat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201098//kecelakaan-kq25_large.jpg
Truk Trailer Tabrak 7 Mobil di Tol Bocimi, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement