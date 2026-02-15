Tragis! Pengendara Motor Terjun Bebas di Kali Ciliwung

JAKARTA - Pengendara motor terjun ke Kali Ciliwung di Jalan Ciliwung RT 010/RW06, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kecelakaan ini terjadi pada Sabtu (14/2/2026).

Kasie Ops Sudin Gulkarmat DKI Jakarta, Abdul Wahid mengatakan, petugas damkar mendapatkan laporan untuk melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang tercebur. Laporan diterima oleh warga sekitar yang melihat peristiwa tersebut.

"Kronologi kejadiannya, motor akan putar arah karena jalan buntu, ketika digas, rem motor tidak pakem kemudian motor tercebur," ujar Wahid.

Wahid menjelaskan, empat personel petugas damkar dikerahkan melakukan evakuasi kendaraan. Tak butuh waktu lama, petugas damkar pun bisa mengevakuasi kendaraan tersebut. "Waktu selesai operasi pukul 17.00 WIB, 30 menit dari operasi dimulai," tutur dia.

Wahid juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. "Informasinya korban selamat," tandasnya.

(Fahmi Firdaus )