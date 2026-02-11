Truk Trailer Tabrak 7 Mobil di Tol Bocimi, Begini Kronologinya!

BOGOR - Kecelakaan beruntun kembali terjadi usai truk trailer air kemasan menabrak 7 mobil yang sedang antri perbaikan jalan di Tol Bocimi Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026).

Akibatnya, sejumlah kendaraan ringsek parah usai terjepit, sementara hasil olah TKP unit Gakkum Satlantas Polresta Bogor menyebut, kecelakaan akibat sopir lalai.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, AKP Robby Rachman, mengatakan, kejadian bermula saat truk trailer muatan air kemas ini melaju kencang dari arah Sukabumi menuju Jakarta.

‘’Saat melintasi jalur turun menikung, pengemudi gagal rem mendadak hingga menabrak 7 mobil yang sedang antri penyempitan jalur perbaikan jalan di terowongan Ciawi,’’ujarnya.

Akibatnya, sedikitnya 4 mobil rusak parah dievakuasi ke Unit Laka PJR Ciawi dan tiga mobil lainnya dibawa pulang oleh pengendaranya.

Dia memastikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara, kasus tabrakan beruntun masih ditangani unit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota.

(Fahmi Firdaus )