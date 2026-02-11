Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jaringan Narkoba Malaysia–Jakarta Nekat Edarkan Etomidate Lewat Rokok Elektrik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |00:10 WIB
Jaringan Narkoba Malaysia–Jakarta Nekat Edarkan Etomidate Lewat Rokok Elektrik
Peredaran narkotika jenis etomidate (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar peredaran narkotika jenis etomidate yang disamarkan dalam bentuk cartridge rokok elektrik (vape). Peredaran barang haram tersebut diduga melibatkan jaringan internasional.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Aris Wibowo mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini pihaknya menangkap empat orang tersangka, masing-masing berinisial R (35), RP (32), MR (25), dan N (37).

“Para tersangka merupakan bagian dari jaringan internasional yang berasal dari Malaysia, masuk melalui Sumatera Utara, Jambi, hingga akhirnya didistribusikan di Jakarta,” ujar Aris saat konferensi pers di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (10/2/2026).

Aris menjelaskan, peran para tersangka adalah menjemput narkotika dari titik pendaratan luar negeri, kemudian membawanya melalui jalur darat hingga ke lokasi distribusi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200474//narkoba-8MUS_large.jpg
Polda Metro Ungkap Peredaran Ganja Seberat 9,4 Kg, Tiga Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/338/3200170//narkoba-zEU6_large.jpg
Edarkan Sabu, Seorang Wanita Diciduk di Kemayoran Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/337/3200156//bareskrim_ungkap_peredaran_vape_etomidate-mEPG_large.jpg
Bareskrim Ungkap Peredaran Vape Etomidate yang Dikendalikan dari Lapas Cipinang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199784//narkoba-LaGI_large.jpg
Breaking News! BNN Bongkar Sindikat Narkoba Internasional Golden Triangle, Sita 160 Kg Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199697//narkoba-oTHM_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Isi Narkoba di Apartemen Jakbar, 2 Wanita Cantik Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/337/3199438//kepala_bnn_suyudi_ario_seto-ak8T_large.jpg
Gas N20 Belum Masuk Kategori Narkotika, BNN Awasi Penggunaan Whip Pink
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement