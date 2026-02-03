Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gas N20 Belum Masuk Kategori Narkotika, BNN Awasi Penggunaan Whip Pink

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |19:50 WIB
Gas N20 Belum Masuk Kategori Narkotika, BNN Awasi Penggunaan Whip Pink
Gas N20 Belum Masuk Kategori Narkotika, BNN Awasi Penggunaan Whip Pink (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut, gas N20 yang terkandung dalam whip pink belum masuk kategori narkotika. Meski begitu, BNN tetap mengawasi penggunaan whip pink agar tidak disalahgunakan.

1. Awasi Whip Pink

Kepala BNN, Suyudi Ario Seto mengatakan, zat yang terkandung dalam whip pink kerap digunakan untuk kebutuhan medis maupun untuk makanan, seperti kopi, kue maupun roti. Namun, ia menilai, gas itu kerap disalahgunakan untuk tujuan kesenangan atau euforia.

"Nah, sehingga ini perlu menjadi perhatian kita semua ya. BNN RI tentunya juga tidak bisa bekerja sendiri. Kita akan terus bekerja sama dengan stakeholder yang lain ya, untuk terus mengawasi ya peredaran ini. Karena memang secara regulasi zat ini belum diatur dalam narkotika," ujar Suyudi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Kendati memiliki efek euforia hingga berdampak pada kematian, ia menilai, penggunaan gas whip pink perlu diawasi secara ketat. 

"Jangan sampai ini disalahgunakan oleh anak-anak kita ya sehingga bisa berdampak membahayakan," ujar Suyudi.

Apalagi, kata dia, gas whip pink masih dimanfaatkan untuk kebutuhan medis hingga produk makanan. Untuk itu, ia menilai, penggunaan gas itu tak boleh disalahgunakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Whip Pink Narkoba BNN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162747/bnn-9BKs_large.jpg
Kepala BNN: Sambas Jadi Jalur Rawan Penyelundupan Narkoba Lintas Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094633/bnn-Nid3_large.jpg
Menteri Rini: BNN Ciptakan Lingkungan Kerja Bebas Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/337/3070921/bnn_berhasil_menggagalkan_penyelundupan_narkotika-n1Ti_large.jpg
BNN Gagalkan Penyelundupan 126,82 Kilogram Narkoba Sindikat Internasional, Mulai Sabu hingga Heroin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/340/3070158/ilustrasi-wsAf_large.jpg
BNN Gerebek Pabrik Narkoba di Serang, Pil Ekstasi Senilai Rp145 Miliar Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/337/3014436/kepala-bnn-kunjungi-pusat-laboratorium-forensik-narkotika-dea-BI58bZrhGX.jpg
Kepala BNN Kunjungi Pusat Laboratorium Forensik Narkotika DEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/337/3014419/bnn-narkotika-hanya-bisa-ditangani-dengan-kerja-sama-antarnegara-G1xf5cRnKc.jpg
BNN: Narkotika Hanya Bisa Ditangani dengan Kerja Sama Antarnegara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement