Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapat Bareng BNN, Komisi III DPR Singgung Peluang Whip Pink Digolongkan Narkoba

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |17:03 WIB
Rapat Bareng BNN, Komisi III DPR Singgung Peluang Whip Pink Digolongkan Narkoba
Rapat Bareng BNN, Komisi III DPR Singgung Peluang Whip Pink Digolongkan Narkoba (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI menyinggung gas whip pink saat rapat kerja (raker) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), Selasa (3/2/2026). Mereka mempersoalkan gas tawa itu hingga dimasukkan ke dalam jenis narkotika.

1. Status Whip Pink

Salah satunya yang mempersoalkan whip pink adalah anggota Komisi III DPR, Irjen (Purn) Rikwanto. Ia mempertanyakan peluang whip pink yang mengandung gas nitrous oxide untuk masuk ke dalam jenis narkotika.

"Gas N20 itu apakah sudah bisa dimasukkan ke narkotika narkoba atau tertentu atau disamakan isep Aibon aja seperti yang teler-teler di jalanan itu. Kalau lem Aibon itu untuk kelas bawah karena murah harganya kalau whip pink untuk menengah atas karena harganya bisa naik," ucap Rikwanto.

Baginya, penyalahgunaan whip pink berbahaya buat anak muda. 

"Mulai menggejala whip pink digunakan sebagai alat untuk fly supaya kehilangan sebentar dan euforia sementara. Nanti mungkin, Pak Suyudi bisa menjelaskan kedudukan whip pink ini di masalah masalah narkotika," ujar Rikwanto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/612/3199203//pink_spray-8INA_large.jpg
Kenapa Whip Pink Belum Bisa Dilarang Meski Bikin 'Fly'? Simak Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/482/3199004//pink_spray-bPe7_large.jpg
Tren Whip Pink, Waspada Hipoksia Setara Anastesi Medis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/482/3198799//whip_pink-5gP6_large.jpg
Ini Bahaya ‘Dopamin Buatan’ Whip Pink, dari Sensasi Melayang hingga Hilangnya Kemampuan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/612/3198696//onadio-PZrk_large.jpg
Pakai Ganja, Onadio Leonardo Akui Pola Pikirnya Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/482/3198670//whip_pink-VHev_large.jpg
Polisi Benarkan Tabung Whip Pink di Kamar ART Lula Lahfah Bisa Timbulkan Efek Euforia dan Halusinasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/482/3198648//whip_pink-kIzc_large.jpg
Temuan Tabung Whip Pink di Kasus Lula Lahfah, Kemenkes Minta Masyarakat Tak Salahgunakan Gas N2O
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement