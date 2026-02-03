Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kembali Bertugas, Bhabinkamtibmas Aiptu Ikhwan Tak Terbukti Pukuli Penjual Es Jadul

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |07:19 WIB
Kembali Bertugas, Bhabinkamtibmas Aiptu Ikhwan Tak Terbukti Pukuli Penjual Es Jadul
Viral penjual es jadul dituding mengandung bahan spons (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Kampung Rawa, Aiptu Ikhwan Mulyadi, kembali bertugas karena tak terbukti menganiaya Sudrajat, penjual es jadul yang sempat dituding menjual es berbahan spons.

“Sudah kembali bertugas melayani masyarakat di wilayah Polsek Johar Baru,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung, Selasa (3/2/2026).

Reynold menuturkan, Ikhwan juga telah mendapat arahan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri terkait cara bertugas dalam melayani masyarakat. Arahan itu disampaikan kepada seluruh Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Seluruh Bhabinkamtibmas se-Polda Metro Jaya telah mendapatkan arahan dari Bapak Kapolda Metro Jaya dan bimbingan teknis tentang pembinaan masyarakat pada tanggal 29 Januari 2026 di STIK Lemdiklat Polri,” ujar dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan, anggota Bhabinkamtibmas, Aiptu Ikhwan Mulyadi, tidak terbukti melakukan pemukulan terhadap Sudrajat, penjual es jadul yang sempat diduga berbahan spons di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
