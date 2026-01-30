Viral Porsche Cayenne Pakai Pelat Kemhan Melintas di Lanud Halim, Pengemudinya Ditangkap!

JAKARTA - Mobil Porsche Cayenne viral di media sosial karena memakai pelat dinas Kementerian Pertahanan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kemhan menegaskan pelat dinas pada mobil tersebut tidak sesuai peruntukannya alias palsu.

Dilihat Okezone dari Instagram resmi Kemhan @kemhanri, mobil Porsche itu terlihat menggunakan pelat dinas Kemhan dengan nomor polisi 50212-00. Mobil tersebut ditemukan di area parkir Bandara Halim Perdanakusuma.

“Berdasarkan hasil penelusuran administrasi, kendaraan tersebut tidak terdaftar sebagai inventaris resmi Kemhan dan penggunaan pelat nomor dinas dimaksud tidak sesuai peruntukannya,” tulis Kemhan dikutip Jumat (30/1/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, pengemudi tersebut sudah ditangani oleh satpam Lanud Halim Perdanakusuma yang berkoordinasi dengan Setprov Kemhan.

“Selanjutnya pengemudi beserta kendaraan diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.