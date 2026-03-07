Advertisement
Okezone.com
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Hanya Beri Teguran ke Pengemudi yang Ugal-ugalan di Tol Becakayu, Motifnya Bikin Geleng Kepala

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |09:29 WIB
Polisi Hanya Beri Teguran ke Pengemudi yang Ugal-ugalan di Tol Becakayu, Motifnya Bikin Geleng Kepala
JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menemui para sejumlah pengemudi yang melakukan aksi zig-zag di ruas Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) Jakarta Timur. Peristiwa tersebutnya sebelumnya viral di media sosial.

Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Reiki Indra Brata Manggala  mengatakan, motif para pengemudi ugal-ugalan di Tol Becakayu hanya iseng.

“Berdasarkan keterangan dari para pengemudi, mereka melakukan aksi tersebut dikarenakan iseng,” kata AKBP Reiki Indra Brata Manggala  kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).

Reiki menjelaskan, para pengemudi tersebut berjumlah enam orang dengan inisial Inisial N, I, H, H, K, A. Merka kemudian diberikan teguran lisan sekaligus membuat permintaan maaf atas aksinya itu.

“Sudah kami lakukan teguran lisan, sekaligus yang bersangkutan sudah membuat statement permintaan maaf, karena mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan,” ujar dia.

 

