Pramono: Panic Buying BBM Tak Akan Terjadi di Jakarta!

Pramono: Panic Buying BBM Tak Akan Terjadi di Jakarta!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyakini tak akan terjadi panic buying bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Ibu Kota. Prampono meminta warga untuk tidak membeli BBM secara berlebihan.

"Karena saya meyakini di Jakarta tidak akan ada panic buying untuk urusan BBM," kata Pramono kepada wartawan di Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026).

Alasan Pramono menyampaikan hal tersebut, karena stok BBM di Ibu Kota tidak hanya dikelola sendirian oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menyebut pasokan BBM di Ibu Kota dikelola bersama dengan pemerintah Pusat.

"Ya kan semua stok di Jakarta ini pasti dikelola bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, bukan kemudian dikelola oleh Pemda sendiri, tetapi dikelola bersama-sama," tutup Pramono.

Diberitakan sebelumnya, Pertamina memastikan stok BBM jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H di wilayah Malang raya dan Jawa Timur aman, usai gejolak di kawasan Timur Tengah (Timteng).

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.