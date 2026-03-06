Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perang Makin Menggila! 329 WNI Masih Berada Iran, Mayoritas Pelajar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |19:21 WIB
Perang Makin Menggila! 329 WNI Masih Berada Iran, Mayoritas Pelajar
Perang Makin Menggila! Sebanyak 329 WNI Masih Berada Iran, Mayoritas Pelajar/EPA
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat terdapat 329 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran saat perang Iran dengan Amerika Serikat. Sebagian besar merupakan pelajar yang tinggal di Kota Qom.

Plt Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah mengatakan data tersebut merupakan catatan sementara yang terus diperbarui oleh pemerintah.

“Data WNI di Iran dan di Timur Tengah, untuk di Iran sebagaimana sudah sering disampaikan ada 329 orang. Sebagian besar berada di Kota Qom dan merupakan pelajar atau mahasiswa yang sedang belajar di sana,” kata Heni kepada wartawan di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Meski demikian, Kemlu masih terus memantau perkembangan data WNI di Iran. Hal ini dilakukan untuk memastikan jumlah WNI yang berada di negara tersebut, termasuk mereka yang datang hanya untuk kunjungan sementara.

“Untuk data WNI ini terus kita pantau, terutama karena kita juga harus melihat tidak saja WNI yang sudah tinggal dan menetap di sana, tetapi juga ada WNI yang memang sedang datang ke Iran. Ini juga menjadi bagian yang terus kita pantau,” ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mulai melakukan evakuasi bertahap terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Iran pada Jumat hari ini. Untuk tahap pertama, sebanyak 32 WNI akan dievakuasi. 

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
