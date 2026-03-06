Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perang Makin Membara, Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari Ini Secara Bertahap Lewat Azerbaijan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |14:19 WIB
Perang Makin Membara, Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari Ini Secara Bertahap Lewat Azerbaijan
Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari Ini Secara Bertahap Lewat Azerbaijan
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah akan mulai melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah pada, Jumat (3/6/2026). Sementara untuk kloter pertama sebanyak 32 orang akan dievakuasi. 

Demikian disampaikan Plt Direktur Perlindungan WNI, Henny Hamidah saat konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

“Terkait rencana evakuasi WNI di Iran, tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran, evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan  tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan. Untuk sementara ini 32 orang (yang dievakuasi),” ujar Henny.

Henny melanjutkan, untuk jalur-jalur evakuasi akan melalui Azerbaijan. Meski begitu, ia mengatakan, hal tersebut akan melihat kondisi sesungguhnya di lapangan.

“Tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi riil di lapangan. Dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Teheran dan KBRI Azerbaijan,” ujar dia.

Sedangkan untuk evakuasi tahap kedua, lanjut dia, hal tersebut akan diputuskan oleh Pemerintah RI melalui berbagai pertimbangan serta asesmen terlebih dahulu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205075/rekaman_idf-jbN3_large.jpg
Pakar Pertahanan Ungkap Taktik Iran Kecoh Serangan Udara Israel, Pakai Lukisan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205048/mantan_presiden_iran-7kzC_large.jpg
Mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad Dikabarkan Masih Hidup Usai Dirumorkan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205050/demokrat-Nkmi_large.jpg
AHY Ungkap Pesan SBY ke Prabowo Terkait Konflik AS-Israel dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/18/3205045/perang-CqvW_large.jpg
Kapal Selam AS Tenggelamkan Kapal Iran, Serangan Torpedo Pertama sejak Perang Dunia II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204849/viral-U1vp_large.jpg
Eks Jenderal TNI Sebut Ada Peran Intelijen Terkait Serangan AS-Israel ke Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204843/viral-Ie6K_large.jpg
Terungkap! Ini Cara Israel Mengetahui Lokasi Khamenei dan Lakukan Serangan Secara Presisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement