Perang Makin Membara, Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari Ini Secara Bertahap Lewat Azerbaijan

Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari Ini Secara Bertahap Lewat Azerbaijan

JAKARTA - Pemerintah akan mulai melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran seiring meningkatnya konflik di Timur Tengah pada, Jumat (3/6/2026). Sementara untuk kloter pertama sebanyak 32 orang akan dievakuasi.

Demikian disampaikan Plt Direktur Perlindungan WNI, Henny Hamidah saat konferensi pers di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

“Terkait rencana evakuasi WNI di Iran, tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran, evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan. Untuk sementara ini 32 orang (yang dievakuasi),” ujar Henny.

Henny melanjutkan, untuk jalur-jalur evakuasi akan melalui Azerbaijan. Meski begitu, ia mengatakan, hal tersebut akan melihat kondisi sesungguhnya di lapangan.

“Tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi riil di lapangan. Dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Teheran dan KBRI Azerbaijan,” ujar dia.

Sedangkan untuk evakuasi tahap kedua, lanjut dia, hal tersebut akan diputuskan oleh Pemerintah RI melalui berbagai pertimbangan serta asesmen terlebih dahulu.