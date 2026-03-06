Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilu Bayi Ditemukan di Pasar Minggu, Ditinggali Surat dari Kakaknya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |03:09 WIB
Pilu Bayi Ditemukan di Pasar Minggu, Ditinggali Surat dari Kakaknya
Pilu Bayi Ditemukan di Pasar Minggu, Ditinggali Surat dari Kakaknya (Ist)
JAKARTA - Sesosok bayi ditemukan di dalam tas belanja yang terletat di gerobak nasi uduk. Di dalam tas itu terdapat pula secarik kertas dari kakaknya. 

Peristiwa ini terjadi di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bayi tersebut berjenies kelamin perempuan.

“Telah ditemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan dalam keadaan hidup di gerobak nasi uduk,” kata Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinambela, Kamis (5/3/2026).

Anggiat menjelaskan, bayi tersebut ditemukan di gerobak nasi uduk depan rumah warga di Jalan Pejaten Raya RT 010 RW 002, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/3/2026) sekitar pukul 17.30 WIB. Bayi itu ditemukan warga yang curiga karena mendengar suara tangisan.

“Saksi Dinda mendengar suara tangisan bayi dari arah gerobak yang berada di depan rumah saksi. Saat dicek, saksi melihat tas belanja warna hitam di dalam gerobak tersebut,” ujarnya.

Ketika tas tersebut dibuka, saksi menemukan seorang bayi perempuan dalam posisi miring mengenakan pakaian boneka beruang warna biru dan diselimuti selimut bayi.

Di dalam tas itu juga ditemukan sejumlah perlengkapan bayi, seperti susu formula, tisu basah, dan sarung tangan bayi.

