Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim

JAKARTA — Bayi ditemukan di tumpukan sampah di kawasan Jalan Kramat Oyar RT 006/RW 004, Setu, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (16/11/2025). Penemuan ini dilakukan petugas PPSU saat sedang melakukan kerja bakti.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat bayi yang diduga dibuang oleh orangtuanya itu diletakkan dalam sebuah kantong makanan dan ditaruh di antara tumpukan sampah.

Kanit Reskrim Polsek Cipayung, Iptu Edi Handoko, menyebut bayi ditemukan dalam kondisi masih hidup. "Alhamdulillah masih hidup, bayi (berjenis kelamin) perempuan," ujar Edi saat dikonfirmasi, Minggu.

Edi menambahkan, warga yang menemukan bayi langsung melapor ke Polsek Cipayung. Saat ini, bayi tersebut tengah menjalani observasi di Puskesmas Cipayung.

"Sekarang dirawat di Puskesmas Cipayung," ujarnya.

Seiring dengan penemuan bayi ini, polisi langsung melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan orangtua yang diduga membuang bayi tersebut.

