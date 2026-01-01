Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Prabowo di Tahun Baru: Gotong Royong, Jaga dan Hormati Alam!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |06:22 WIB
Pesan Prabowo di Tahun Baru: Gotong Royong, Jaga dan Hormati Alam!
Presiden Prabowo Subianto/biro pers
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahun menuju 2026 di tengah warga terdampak bencana di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Rabu 31 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan rakyat yang tertimpa musibah.

“Pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu, tidak akan pernah meninggalkan kalian. Kita bersama,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, keputusan berada di pengungsian pada malam pergantian tahun diambil secara sadar sebagai bentuk empati dan tanggung jawab negara kepada rakyat.

“Dan karena itu saya memutuskan di pergantian tahun ini saya harus bersama rakyat kita yang dalam kesulitan, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

Prabowo mengakui bahwa Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan alam yang luar biasa, namun juga memiliki kerentanan terhadap bencana. Karena itu, ia mengingatkan pentingnya sikap waspada sekaligus menghormati alam.

“Negara kita sangat besar, sangat indah, sangat makmur, tapi memang kita harus waspada terhadap alam. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat,” ujarnya.

Di hadapan warga, Prabowo juga menekankan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci menghadapi musibah.

“Kita menghadapi kesulitan, musibah, tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita. Dan yang paling penting, kita harus gotong royong bersama-sama menghadapi kesulitan,” kata Prabowo.

Terkait penanganan pascabencana, Prabowo menyampaikan kemajuan yang telah dicapai pemerintah bersama seluruh unsur terkait.

“Dilaporkan kepada saya bahwa di Tapsel ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192719/prabowo-0V5h_large.jpg
Prabowo Akan Malam Tahun Baru di Aceh Bersama Masyarakat Terdampak Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017/prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012/prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190436/pemerintah-AsBG_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190200/prabowo-z0OY_large.jpg
Reaksi Mengejutkan Prabowo soal MBG Dapat Menu Lele Utuh: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190047/prabowo-alFw_large.jpg
Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera, Sindir Siapa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement