Cerita Prabowo soal Kebiasaan Pantau Berita dan Isu saat Dini Hari

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebiasaannya memantau perkembangan isu dan pemberitaan secara intens, bahkan hingga dini hari. Ia menyebut dirinya sebagai bagian dari “news junkies” yang terus mengikuti arus informasi dunia.

“Ini sudah, we are news junkies. Kita ini sudah kena lah,” ujar Prabowo dalam acara “Presiden Prabowo Menjawab” dikutip Jumat (20/3/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan analis politik Rizal Malarangeng mengenai bagaimana seorang pemimpin menjaga keseimbangan di tengah dinamika global yang cepat dan penuh tekanan, termasuk dalam hal istirahat.

“Bagaimana proses di tengah fokus sejarah yang berjalan cepat itu mengambil jarak dan santai mengendurkan? Kalau Churchill misalnya, di tengah perang pun tetap menjaga waktu istirahat. Kalau ada waktu kosong sedikit, melukis dan memberi makan angsa. Kalau Ronald Reagan tidur siang juga, baca komik, menunggang kuda. Seorang Prabowo seperti apa?” tanya Rizal.

Prabowo menegaskan bahwa ia tetap menganggap tidur sebagai hal penting, meski memiliki pola istirahat yang fleksibel. Prabowo mengaku bisa tidur di mana saja dan kapan saja.

“Jadi mungkin ini ilmu saya dapat di tentara. Jadi bagi saya umpamanya naik mobil saya bisa tidur, naik helikopter saya bisa tidur, naik pesawat saya bisa tidur,” ungkapnya.

Prabowo juga mengaku memanfaatkan waktu singkat di sela aktivitas untuk beristirahat. Dia mencontohkan saat ada dua atau tiga pertemuan yang dihadiri, ia selalu menyempatkan waktu 10-30 menit di antara kegiatan untuk tidur.

“Bagi saya 15 menit ngecharge gitu loh, apalagi 20 menit. My ideal actually is 30 menit,” lanjutnya.

Di sisi lain, kebiasaannya sebagai “news junkie” membuat Prabowo kerap terbangun dini hari untuk mengikuti perkembangan global melalui platform digital.

 

Berita Terkait
Persahabatan Dua Pemimpin! Momen Raja Abdullah II Sopiri Prabowo ke Bandara
Prabowo Ungkap Peran Indonesia di Board of Peace saat Bertemu Raja Abdullah II
Prabowo Teken Perpres Sekolah Unggul Garuda, Siapkan SDM Jago Sains dan Teknologi
Pujian Trump untuk Prabowo di Board of Peace: Dia Benar-Benar Tangguh!
Agenda Prabowo di AS: Rapat Perdana Board of Peace hingga Perjanjian Dagang dengan Trump
Reaksi Tegas Prabowo ke Pihak yang Ganggu Indonesia: We Are Not Stupid!
