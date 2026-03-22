Momen Prabowo Telepon Erdogan hingga MBS saat Hari Raya Idul Fitri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |23:44 WIB
Presiden Prabowo Subianto/Biro Pers
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menelepon sejumlah pemimpin negara muslim pada momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Adapun pemimpin negara yang dihubungi mulai dari Raja Yordania, Raja Abdullah II hingga Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (22/3/2026).

“Setelah bermalam takbiran di Sumatra Utara, Salat Idul Fitri di Aceh, serta halalbihalal bersama masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, dalam beberapa hari di suasana Idul Fitri ini Presiden Prabowo juga melaksanakan silaturahmi melalui sambungan telepon dengan para pemimpin negara muslim,” kata Seskab Teddy.

Adapun pemimpin negara yang dihubungi mulai dari Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

“Beberapa kepala negara lainnya juga akan dihubungi dalam waktu dekat, menunggu konfirmasi dari masing-masing negara,” ujar Teddy.

 

