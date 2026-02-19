Pujian Trump untuk Prabowo di Board of Peace: Dia Benar-Benar Tangguh!

Pujian Trump untuk Prabowo di Board of Peace: Dia Benar-Benar Tangguh!

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian kepada Presiden RI Prabowo Subianto saat pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP) di Washington DC, Kamis (19/2/2026).

Pujian tersebut disampaikan Trump dihadapan para kepala negara dan delegasi yang hadir dalam forum yang berfokus pada stabilisasi dan perdamaian Gaza.

Dalam sambutannya, Trump juga menggambarkan Prabowo sebagai sosok pemimpin yang kuat dan dihormati di dunia internasional.

“Dia (Prabowo Subianto) memimpin negaranya dengan sangat baik. Dia seorang pria yang sangat saya sukai. Dia benar-benar tangguh. Saya tidak ingin berkelahi dengannya,’’ujarnya.

‘’Presiden Indonesia Prabowo, terima kasih banyak. Tolong, beliau orang yang hebat, saya beri tahu Anda,” lanjut Trump disambut perhatian para hadirin.

Dalam momen itu, Trump juga menyinggung besarnya populasi Indonesia. Dia mengaku sempat menanyakan jumlah penduduk Indonesia kepada Prabowo.