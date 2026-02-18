Agenda Prabowo di AS: Rapat Perdana Board of Peace hingga Perjanjian Dagang dengan Trump

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat untuk memulai kunjungan kenegaraannya. Prabowo diagendakan akan langsung melakukan pertemuan pada malam hari waktu setempat, serta beberapa pertemuan dengan pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat.

Dalam keterangan yang disampaikan akun Instagram @sekretariat.kabinet Rabu (18/2/2026), pertemuan difokuskan untuk membahas kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

Adapun agenda utama Presiden Prabowo adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump dan menandatangani kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Selanjutnya Prabowo juga akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada Kamis waktu setempat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri.

(Fahmi Firdaus )

