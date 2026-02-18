Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Agenda Prabowo di AS: Rapat Perdana Board of Peace hingga Perjanjian Dagang dengan Trump

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |11:17 WIB
Agenda Prabowo di AS: Rapat Perdana Board of Peace hingga Perjanjian Dagang dengan Trump
Agenda Prabowo di AS: Rapat Perdana Board of Peace hingga Perjanjian Dagang dengan Trump
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Amerika Serikat untuk memulai kunjungan kenegaraannya. Prabowo diagendakan akan langsung melakukan pertemuan pada malam hari waktu setempat, serta beberapa pertemuan dengan pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat.

Dalam keterangan yang disampaikan akun Instagram @sekretariat.kabinet Rabu (18/2/2026), pertemuan difokuskan untuk membahas kerja sama strategis di berbagai bidang ekonomi dengan adanya beberapa perundingan serta perjanjian dagang.

Adapun agenda utama Presiden Prabowo adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden AS Donald Trump dan menandatangani kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Selanjutnya Prabowo juga akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian pada Kamis waktu setempat.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah aktif diplomasi langsung Presiden Prabowo untuk meningkatkan rantai ekonomi serta produktivitas industri dalam negeri.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201411/prabowo-7jWL_large.jpg
Reaksi Tegas Prabowo ke Pihak yang Ganggu Indonesia: We Are Not Stupid!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201371/prabowo-WLY1_large.jpg
Prabowo: 60 Juta Orang Penerima MBG, Setara 10 Kali Warga Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/337/3201094/pemerintah-JXYl_large.jpg
Prabowo Minta Pengolahan Sampah Skala Mikro Dipercepat, Uji Coba Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200475/prabowo-KNOh_large.jpg
Prabowo Ajak Kader Gerindra Berjuang hingga Setia pada Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/337/3200469/prabowo-5dcB_large.jpg
Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap Presiden dan TNI Capai 90 Persen Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199778/prabowo-6Crs_large.jpg
Prabowo Lantik Wamenkeu Pengganti Thomas Djiwandono Sore Ini, Siapa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement