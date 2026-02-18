Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Buruh Desak Prabowo Pimpin BoP Gaza, Singgung Peran Trump

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |08:53 WIB
Buruh Desak Prabowo Pimpin BoP Gaza, Singgung Peran Trump
Buruh Minta Prabowo Pimpin BoP Gaza (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi buruh Indonesia yang tergabung dalam Inisiator Aliansi Buruh dan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian dan Kemerdekaan Palestina, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memimpin Board of Peace (BOP) Gaza yang dibentuk Presiden AS Donald Trump.

"Atau setidak-tidaknya menjadi Ketua Bersama (Co-Chair) dalam pembangunan kembali Gaza, Palestina," bunyi salah satu pernyataan yang disampaikan secara bergantian oleh para pemimpin buruh di Jakarta.

Ketua Umum KSPSI, Moh Jumhur Hidayat menambahkan, bahwa Indonesia paling layak memimpin BOP Gaza. Selain sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan pendukung utama kemerdekaan Palestina.

Jumhur mengingatkan, bahwa Indonesia harus memiliki peran penting dalam kepemimpinan BOP Gaza dan tidak boleh sepenuhnya percaya kepada Amerika Serikat. Menurutnya, Donald Trump selama ini menjadi bagian dari persoalan di Palestina karena dinilai berpihak kepada Israel.

 

