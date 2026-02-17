Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Selamat Tahun Baru Imlek, Semoga Bawa Kedamaian dan Kemakmuran

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |13:39 WIB
Prabowo: Selamat Tahun Baru Imlek, Semoga Bawa Kedamaian dan Kemakmuran
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Selasa (17/2/2026). Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara lewat akun X pribadinya, @prabowo. 

Diketahui, Prabowo sendiri saat ini tengah bertolak ke Amerika Serikat (AS). "Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, 17 Februari 2026," tulis Prabowo.

Prabowo turut memberikan pesan hangat kepada seluruh umat yang merayakan. Ia berharap momentum pergantian tahun ini menjadi awal yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Semoga membawa kesehatan, kedamaian, dan kemakmuran bagi kita semua," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
