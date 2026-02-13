Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Penerima Tanda Kehormatan Penggerak MBG dari Prabowo, Ada Kapolda Jateng hingga Kapolres Bogor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |18:55 WIB
Daftar Penerima Tanda Kehormatan Penggerak MBG dari Prabowo, Ada Kapolda Jateng hingga Kapolres Bogor
Presiden Prabowo Subianto beri tanda kehormatan untuk tokoh penggerak gizi dan ketahanan pangan nasional (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada para pejabat Polri serta tokoh masyarakat yang menjadi penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguat rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Sebagai pemimpin, saya sangat menghargai tadi inisiatif, kesadaran pimpinan Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya, beserta pimpinan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, seorang panglima," kata Prabowo di acara peresmian SPPG Polri, Jumat (13/2/2026).

Penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya, yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

Berikut daftar penerima dan jenis tanda kehormatannya sesuai urutan:

I. Bintang Jasa Utama

1.    Dr. Ir. Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional.

II. Bintang Jasa Pratama

