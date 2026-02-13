Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soroti Korupsi, Prabowo Lebih Takut Birokrat daripada Kuntilanak

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |18:15 WIB
Soroti Korupsi, Prabowo Lebih Takut Birokrat daripada Kuntilanak
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan bernada satire terkait tantangan reformasi birokrasi di Tanah Air di depan para ekonom. Dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026), Prabowo mengaku lebih khawatir menghadapi birokrat yang korup dibandingkan sosok gaib seperti kuntilanak.

Awalnya, Prabowo menyinggung persoalan efisiensi, kebocoran anggaran, hingga praktik korupsi yang dinilainya masih marak. Ia menegaskan perlunya komitmen bersama untuk membersihkan berbagai bentuk penyelewengan.

“Saudara-saudara, efisiensi dan tidak ada masalah banyak kawan-kawan luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi ya semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri, saya sampaikan sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, patuhi peraturan,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang dinilainya mencari celah untuk mengakali aturan. Apalagi, kata Prabowo, orang-orang yang berada di sistem birokrasi tersebut harus benar.

“Kalian pintar-pintar, tapi di Indonesia ini orang pintar itu pintarnya pintar mencari peluang mengatasi peraturan. Benar? Ini dari sekolah kita belajar. Iya kan? Ini hilangkan budaya itu ya.
Tapi masalahnya pemerintah birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar. Iya kan?” katanya.

Prabowo menyinggung sebuah kutipan yang dikaitkan dengan tokoh Inggris, Winston Churchill, yang disebut lebih takut kepada birokratnya sendiri dibandingkan kepada Adolf Hitler. Ia mengaku tidak memastikan kebenaran kutipan tersebut, namun menangkap semangat pesannya.

Halaman:
1 2 3
      
