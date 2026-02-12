Prabowo Terima Kunjungan KSAU Pakistan di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Pakistan, Air Chief Marshal Zaheer Ahmad Babar Sidhu, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Pantauan Okezone, KSAU Pakistan Sidhu mengenakan seragam dinasnya dan tiba dengan mobil berpelat TNI AU di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 16.03 WIB. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai kunjungannya kali ini.

Sebelumnya, dikutip dari laman resmi Kemenhan RI, KSAU Pakistan Sidhu juga telah menemui Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para Kepala Staf Angkatan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa 10 Februari 2026.

Sebagai kelanjutan dari kunjungan di Pakistan pada Januari 2026 lalu, pertemuan Menhan dengan KSAU Pakistan ini menegaskan langkah-langkah implementatif guna meningkatkan kerja sama yang konkret, khususnya di bidang Angkatan Udara dan kolaborasi industri dirgantara nasional.

Indonesia dan Pakistan pun sepakat mendorong pembentukan working group bersama sebagai instrumen percepatan realisasi kerja sama. Melalui mekanisme ini, kedua negara tidak hanya memperdalam kolaborasi yang telah berjalan, tetapi juga memperluas cakupan kemitraan ke lintas matra, pertahanan siber, kecerdasan buatan, serta industri strategis sebagai langkah adaptif menghadapi dinamika peperangan modern dan menjaga stabilitas kawasan.

(Arief Setyadi )