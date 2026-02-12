Presiden Prabowo Pantau Pemulihan Bencana Sumatra, Minta Harga Bahan Pokok Tetap Terjaga

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terus memantau secara langsung perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal itu ditegaskan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya. Teddy mengungkapkan bahwa Presiden meminta seluruh jajaran satgas, kementerian, dan pejabat terkait untuk menyampaikan informasi serta pembaruan secara berkala sebagai bentuk transparansi.

“Bapak Presiden terus memantau perkembangan pemulihan daerah bencana dan ingin seluruh satgas serta setiap menteri ataupun pejabat terkait terus-menerus menyampaikan informasi, pembaruan secara berkala kepada publik,” ungkap Seskab Teddy, dikutip Kamis (12/2/2026).

Poin lain yang disampaikan adalah capaian konkret yang dicatat pemerintah di lapangan setelah dua bulan pemulihan pascabencana. Seskab menyebut hasil pemulihan berjalan sangat cepat berkat kerja sama seluruh elemen, termasuk TNI, Polri, relawan, dan masyarakat.

Dalam kurun waktu dua bulan, tercatat sebanyak 5.500 unit rumah hunian telah selesai dibangun, dengan 1.500 unit di antaranya rampung dalam satu bulan pertama. Selain itu, 98 jembatan telah selesai dibangun kembali di seluruh provinsi terdampak, serta 99 ruas jalan nasional yang sebelumnya terputus kini sudah kembali dapat dilalui.