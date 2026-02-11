Mendagri Tito: Pengungsi Bencana Sumatera Turun Drastis dari 2 Juta Jadi 74.369 Orang

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan jumlah pengungsi akibat bencana di wilayah Sumatera terus menurun signifikan. Hingga Selasa (10/2), total pengungsi tercatat tinggal 74.369 orang.

Tito menjelaskan, pada fase awal terjadinya bencana, jumlah warga yang mengungsi sempat melonjak hingga sekitar 2 juta orang karena kepanikan dan kondisi darurat.

“Jadi dari yang pertama kali pada saat bencana masyarakat panik, lebih kurang 2 juta orang mengungsi, sekarang sudah 74.369,” ujar Tito, Rabu (11/2/2026).

Ia merinci, jumlah pengungsi terbanyak saat ini masih berada di Provinsi Aceh, yakni 69.111 orang. Sementara di Sumatera Utara tercatat 5.098 pengungsi dan di Sumatera Barat tersisa 160 orang.