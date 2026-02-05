Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sumatera Bangkit: 50 Ton Bantuan MNC Peduli Jangkau Ribuan Masyarakat Terdampak

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |14:19 WIB
Sumatera Bangkit: 50 Ton Bantuan MNC Peduli Jangkau Ribuan Masyarakat Terdampak
JAKARTA - Di tengah duka mendalam dan keterbatasan yang masih dirasakan warga pascabencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, harapan perlahan tumbuh melalui uluran tangan berbagai pihak. Salah satunya datang dari MNC Peduli yang konsisten menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak.

Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, menegaskan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. MNC Peduli turun langsung ke lokasi untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Kami dari MNC Peduli datang langsung ke Tapanuli Utara. Kami mencari tahu terlebih dahulu sebetulnya apa yang diperlukan sebelum kami datang ke sini,”kata Angela, Kamis (5/2/2026).

“Selain kebutuhan dasar seperti bahan pokok makanan, yang sangat diperlukan ternyata adalah perlengkapan higienis, seperti baju dan pakaian dalam, serta air bersih, supaya masyarakat bisa benar-benar merasa terbantu,”tandasnya.

Sejak 7 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026, MNC Peduli menyalurkan bantuan kemanusiaan dari MNC Group dan masyarakat Indonesia ke berbagai daerah terdampak bencana di Sumatera.

Bantuan tersebut menjangkau Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara, Kabupaten Agam di Sumatera Barat, hingga Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh, wilayah-wilayah yang warganya masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup.

Potret di lokasi bencana menyisakan luka mendalam. Tangisan anak-anak, rumah-rumah yang rusak, serta aktivitas warga yang terhenti menjadi gambaran nyata dampak bencana yang melanda. Dalam kondisi tersebut, bantuan berupa sembako, air mineral, selimut, kasur lipat, perlengkapan kebersihan, susu, biskuit, serta kebutuhan penting lainnya menjadi sangat berarti bagi para penyintas.

 

