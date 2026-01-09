Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Aceh Tamiang Terharu Dapat 10 Ton Bantuan dari MNC Peduli

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |22:56 WIB
Warga Aceh Tamiang Terharu Dapat 10 Ton Bantuan dari MNC Peduli
Warga Aceh Tamiang dapat bantuan dari MNC Peduli (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana di Desa Bengkelang, Aceh Tamiang. Sebanyak 10 ton bantuan untuk kebutuhan sehari-hari diserahkan pada Jumat (9/1/2026).

Bantuan ini disambut baik oleh warga Desa Bengkelang. Mereka terharu atas empati yang ditunjukkan MNC Peduli.

"Alhamdulillah, selama ada dari MNC Peduli, kami sebagai masyarakat Desa Bengkelang banyak mengucapkan terima kasih," ujar Sabirin, salah satu korban banjir di Desa Bengkelang, Jumat.

Sabirin menyebut bantuan yang diterima berupa beras, susu, hingga air bersih. Ia mengaku terharu dan tak bisa berkata banyak atas uluran tangan dari MNC Peduli.

"Bagi kami, bapak yang baik yang telah peduli kepada desa kami. Cuma saya enggak bisa berkata-kata, cuma bisa terima kasih kepada orang baik yang telah membantu kami," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/337/3194350/mnc_peduli-6fU2_large.jpg
MNC Peduli Salurkan 30 Ton Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189893/warga_aceh_tamiang_terima_bantuan_mnc_peduli-0H1V_large.jpg
Terima Bantuan dari MNC Peduli, Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/340/3189876/mnc_peduli-0dF4_large.jpg
MNC Peduli Salurkan Bantuan ke Warga Kuala Simpang Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640/sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632/mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189562/mvn_mnc_peduli-BXtE_large.jpg
Senyum Oma-Opa Rumah Jompo Wisma Sahabat Baru Sambut Hangat MVN-MNC Peduli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement