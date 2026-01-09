Warga Aceh Tamiang Terharu Dapat 10 Ton Bantuan dari MNC Peduli

JAKARTA – MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana di Desa Bengkelang, Aceh Tamiang. Sebanyak 10 ton bantuan untuk kebutuhan sehari-hari diserahkan pada Jumat (9/1/2026).

Bantuan ini disambut baik oleh warga Desa Bengkelang. Mereka terharu atas empati yang ditunjukkan MNC Peduli.

"Alhamdulillah, selama ada dari MNC Peduli, kami sebagai masyarakat Desa Bengkelang banyak mengucapkan terima kasih," ujar Sabirin, salah satu korban banjir di Desa Bengkelang, Jumat.

Sabirin menyebut bantuan yang diterima berupa beras, susu, hingga air bersih. Ia mengaku terharu dan tak bisa berkata banyak atas uluran tangan dari MNC Peduli.

"Bagi kami, bapak yang baik yang telah peduli kepada desa kami. Cuma saya enggak bisa berkata-kata, cuma bisa terima kasih kepada orang baik yang telah membantu kami," ujarnya.