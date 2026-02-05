Desa Nanggerang Apresiasi Bantuan Mainan Edukatif MNC Peduli: Tambah Motivasi Anak

JAKARTA — MNC Peduli menyalurkan bantuan makanan tambahan dan mainan edukatif ke Posyandu Kurnia 7 Cibilik, Desa Nanggerang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar).

Menanggapi hal itu, Perwakilan Pemerintah Desa Nanggerang, Rahmi Nurfitri, mengapresiasi bantuan yang disalurkan MNC Peduli. “Kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli karena telah memberikan bantuan untuk anak-anak posyandu,” kata Rahmi, Kamis (5/2/2026).

Menurut Rahmi, bantuan makanan dan mainan tambahan dapat membantu perkembangan anak serta menambah motivasi untuk datang ke posyandu. “Karena sangat bermanfaat untuk menambah motivasi anak-anak agar lebih rajin datang ke posyandu,” ujarnya.

Ia berharap, ke depannya, MNC Peduli dapat menyalurkan bantuan serupa ke posyandu lainnya di Desa Nanggerang.

“Mudah-mudahan MNC Peduli tidak hanya di satu titik, tetapi bisa menyebar ke satu desa, Posyandu Kurnia 1 sampai 9,” ucapnya.

Sementara itu, Bidan Desa Nanggerang, Inggit Islamiyah, mengungkapkan mainan dari MNC Peduli membantu perkembangan anak, khususnya motorik kasar.