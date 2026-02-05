Angela Tanoesoedibjo Lantik Ketua Perindo Sulsel Abdul Hayat Gani: Kita Siap Bertarung dengan Gajah-Gajah, Sulsel Bukan Kandang

MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo melantik mantan Sekda Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran pengurus pada Kamis (5/2/2026) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Angela mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali hadir di Kota Makassar yang disebutnya sebagai kota yang dinamis dan penuh energi. Ia menyinggung fenomena banyaknya partai politik yang berlomba-lomba merekrut kader terbaik dari Makassar.

“Senang sekali saya bisa mampir di Makassar, kota yang akhir-akhir ini ramai sekali. Banyak partai yang rebutan kader terbaik dari Makassar. Tapi kalau Perindo, kita tidak rebutan, kita lahirkan kader-kader terbaik di sini. Setuju?” ujar Angela disambut antusias kader.

Dalam kesempatan itu, Angela menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan peneguhan arah perjuangan Partai Perindo di Sulawesi Selatan sebagai wilayah strategis nasional. Angela menyatakan tidak salah pilih Ketua DPW Sulawesi Selatan.

“Pak Hayat ini bukan hanya birokrat ulung, tapi beliau juga seorang petarung. Gimana gak bertarung, sampai ke Mahkamah Agung saja beliau bisa menangkan,” Angela mengaitkan kasus gugatan mantan Sekda Sulawesi Selatan yang berhasil menang di Mahkamah Agung atas tuntutan gaji yang tidak dibayarkan yang adalah beliau sendiri, Abdul Hayat Gani.

Angela mengarahkan agar semangat petarung ini disebarkan sampai ke akar rumput, “Semangat petarung Pak Hayat ini harus turun sampai ke DPC-DPC, karena bagaimanapun lawan kita ini gajah-gajah .Tapi jelas tidak ada yang mustahil, setuju!” serunya disambut teriakan kader Perindo.

Oleh karena itulah mengapa logo Partai Perindo sebagai burung Rajawali punya makna yang tegas dan kuat melihat badai sebagai tantangan.

Bagi Partai Perindo, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi gerbang Timur Indonesia, sekaligus simpul ekonomi, politik, dan budaya kawasan timur Indonesia.