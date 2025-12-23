Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |22:06 WIB
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu (Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, melakukan serah terima pendistribusian 16 unit sound system ke masyarakat Keluarhan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (23/12/2025).

Kepada iNews Media Group (IMG), Dina Masyusin menjelaskan pendistribusian sound system bisa mendukung aktivitas warga setempat seperti pengajian rutin, hingga acara-acara lingkungan yang bersifat jangka panjang.

"Hari ini agenda kita membagikan sound system kepada masyarakat melalui dispora sound system ini sudah diturunkan, sehingga anggota Dewan dari Partai Perindo mengawal turunnya sound system dan semoga bisa bermanfaat bagi masyarakat," kata Dina Masyusin di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (23/12/2025).

Ditemani Irwan Yudianto SH selaku Ketua Staf, Dina Masyusin membagikan sound system tersebut kepada perwakilan warga, salah satunya Ketua Majelis Talim Daar El Rahman RT 10, RW 01, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar.

"Pendistribusian ini dari banyak RW, ada di Kalideres, Cengkareng, Tambora, tapi hari ini lebih kepada Cengkareng, hari ini ada 16 RW turun semua dan berbarengan sehingga kita bagi tugas dengan kader-kader Partai Perindo yang lain," terangnya.

Ahmad Sibawai selaku ketua majelis mengaku sangat terbantu dengan adanya pendistribusian sound system di lingkungannya.

 

