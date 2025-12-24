Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |00:07 WIB
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya (Ravie Wardani)
JAKARTA - Dina Masyusin selaku Anggota DPRD DKI dari Partai Perindo mendukung pelatihan kerja yang diikuti pemuda di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurutnya, banyak generasi muda di daerah tersebut yang memiliki kreativitas tinggi, tetapi belum mendapat pekerjaan yang sesuai. 

1. Dukung Pelatihan Kerja

"Untuk pemuda hari ini banyak sekali pemuda kita yang membutuhkan lowongan pekerjaan, maka hadirnya kami dari DPRD khususnya di Kelurahan Rawa Buaya punya kreatif, punya kemampuan, punya skil dalam bekerja dalam membangun sebuah usaha," kata Dina Masyusin kepada iNews Media Group (IMG), di kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (23/12/2025).

Dina kemudian menjelaskan program ke depan yang bakal dijalani. Ia memilih untuk memprioritaskan kegiatan sosial maupun keagamaan masyarakat setempat. 

"Banyak sekali, ada pembagian hadroh, pembagian tenis meja, pembagian sound system juga masih berlangsung dalam waktu ke depan. Kami mengimbau masyarakat kami dari Partai Perindo siap membantu, siap turun ke masyarakat dalam hal kebutuhan masyarakat," katanya. 

Kehadiran Dina Masyusin di kawasan Rawa Buaya hari ini guna mengawal pendistribusian 16 unit sound system untuk warga.

