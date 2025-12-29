Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan

PALEMBANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumatera Selatan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Tahun 2025 sebagai langkah strategis dalam menyusun peta jalan kemenangan partai ke depan. Kegiatan tersebut dibuka Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru di Novotel Palembang, Minggu, 28 Desember 2025.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Feri Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, Rakerwil menjadi momentum penting bagi partai dalam menyiapkan strategi politik sekaligus penguatan kader agar mampu terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.

"Rakerwil ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi langkah strategis untuk menyiapkan kader Perindo agar hadir di tengah masyarakat dan berkontribusi nyata dalam pembangunan yang dampaknya bisa langsung dirasakan rakyat," ujar Feri melalui keterangannya, Senin (29/12/2025).

Gubernur Sumsel Herman Deru yang hadir bersama jajaran DPP dan DPW Perindo menyampaikan apresiasi atas peran Partai Perindo dalam dinamika politik di Sumatera Selatan. Herman Deru bukan sosok asing bagi Perindo Sumsel. Hal itu mengingat partai tersebut menjadi salah satu partai pengusung dan pendukung pasangan Herman Deru–Cik Ujang pada Pilkada Sumsel 2024.

Rakerwil DPW Perindo Sumatera Selatan juga dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi internal partai, khususnya dalam mempersiapkan diri menghadapi pesta demokrasi tahun 2029 mendatang. Penguatan basis massa dan penyusunan strategi pemenangan mulai dibahas secara matang.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumsel, Andi Asmara menegaskan, partainya akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah agar kader Perindo dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan. Dengan begitu, keberadaan Partai Perindo diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.