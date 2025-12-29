Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |20:57 WIB
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
Rakerwil DPW Partai Perindo Sumsel (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

PALEMBANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumatera Selatan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) bertajuk Energi Baru Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur dan kader partai dalam menghadapi Pemilu 2029. Kegiatan ini berlangsung di Palembang, Minggu 28 Desember 2025.

Rakerwil DPW Perindo Sumsel digelar menjelang akhir tahun 2025 sekaligus menyambut 2026. Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, bersama jajaran pengurus wilayah dan daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, Rakerwil menjadi momentum konsolidasi internal untuk memperkuat kelembagaan partai, menyusun strategi pemenangan, serta menyerap aspirasi kader di tingkat wilayah menjelang Pemilu 2029.

“Penguatan struktur hingga ke tingkat bawah menjadi fokus utama, termasuk kesiapan verifikasi partai serta langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan politik ke depan,” ujar Ferry, Senin (29/12/2025).

Dalam Rakerwil tersebut, pengurus Partai Perindo di tingkat kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan diminta untuk terus melakukan pendekatan dan pergerakan di tengah masyarakat. Para kader juga ditugaskan mendukung dan menjalankan program-program partai agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti penguatan UMKM dan berbagai kegiatan sosial.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan Andi Asmara menambahkan terdapat tiga poin penting yang menjadi kunci kesuksesan partai, yakni keberhasilan kelembagaan hingga tingkat ranting, penguatan struktur untuk menghadapi proses verifikasi partai politik, serta persiapan matang dalam menyongsong Pemilu 2029 maupun agenda politik jangka panjang lainnya.

Rakerwil DPW Partai Perindo Sumatera Selatan ini diikuti pengurus dari 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Rapat kerja wilayah digelar selama dua hari, Minggu hingga Senin, dan dimanfaatkan para kader untuk bertukar pengetahuan, sekaligus melaporkan kebutuhan serta tantangan di daerah dalam upaya memenangkan Partai Perindo pada pemilu mendatang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277/partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236/perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189272/perindo-wgP9_large.jpg
Semangati Anak Sumba Barat Daya, Yusuf Bora: Kendala Ekonomi Jangan Surutkan Mimpi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188253/tama_s-B8Q9_large.jpg
Tama Satrya Langkun Didaulat Jadi Ketua Ikatan Alumni FH Jayabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577/perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563/perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement