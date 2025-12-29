Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai

PALEMBANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sumatera Selatan menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) bertajuk Energi Baru Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur dan kader partai dalam menghadapi Pemilu 2029. Kegiatan ini berlangsung di Palembang, Minggu 28 Desember 2025.

Rakerwil DPW Perindo Sumsel digelar menjelang akhir tahun 2025 sekaligus menyambut 2026. Agenda tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, bersama jajaran pengurus wilayah dan daerah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, Rakerwil menjadi momentum konsolidasi internal untuk memperkuat kelembagaan partai, menyusun strategi pemenangan, serta menyerap aspirasi kader di tingkat wilayah menjelang Pemilu 2029.

“Penguatan struktur hingga ke tingkat bawah menjadi fokus utama, termasuk kesiapan verifikasi partai serta langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan politik ke depan,” ujar Ferry, Senin (29/12/2025).

Dalam Rakerwil tersebut, pengurus Partai Perindo di tingkat kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan diminta untuk terus melakukan pendekatan dan pergerakan di tengah masyarakat. Para kader juga ditugaskan mendukung dan menjalankan program-program partai agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti penguatan UMKM dan berbagai kegiatan sosial.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan Andi Asmara menambahkan terdapat tiga poin penting yang menjadi kunci kesuksesan partai, yakni keberhasilan kelembagaan hingga tingkat ranting, penguatan struktur untuk menghadapi proses verifikasi partai politik, serta persiapan matang dalam menyongsong Pemilu 2029 maupun agenda politik jangka panjang lainnya.

Rakerwil DPW Partai Perindo Sumatera Selatan ini diikuti pengurus dari 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Rapat kerja wilayah digelar selama dua hari, Minggu hingga Senin, dan dimanfaatkan para kader untuk bertukar pengetahuan, sekaligus melaporkan kebutuhan serta tantangan di daerah dalam upaya memenangkan Partai Perindo pada pemilu mendatang.

(Arief Setyadi )