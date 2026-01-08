Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peresmian Kantor DPP Hanura, Sekjen Perindo: Semoga Kerja Sama Politik Terus Terjalin

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |16:56 WIB
Peresmian Kantor DPP Hanura, Sekjen Perindo: Semoga Kerja Sama Politik Terus Terjalin
Sekjen Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah turut menghadiri perayaan ulang tahun ke-19 dan peresmian Kantor DPP Partai Hanura di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Ia pun berharap kegiatan dan kerja sama politik Perindo dengan Hanura bisa terus terjalin.

“Iya, tentunya kami dari Partai Perindo, yang juga kita bersama-sama dengan Hanura dalam hal ini sebagai partai nonparlemen. Kami dari Partai Perindo mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 untuk Partai Hanura dan tentunya kami juga ucapkan selamat atas peresmian kantor barunya di Proklamasi 81,” kata Ferry.

Ferry berharap kegiatan proses penguatan demokrasi dan politik antara Perindo dan Hanura bisa terus terjalin.

“Ya, tentunya mudah-mudahan sinergitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam aktivitas proses demokrasi, menguatkan demokrasi politik dan juga pemerintahan, serta terkait dengan soal aktivitas pemilu, mudah-mudahan lebih sinergis lagi,” ucapnya.

Mantan Komisioner KPU ini juga berharap kerja sama politik antara Perindo dan Hanura bisa melahirkan gagasan yang berdampak positif bagi rakyat.

“Kita berharap tentunya karena ini adalah bagian dari kerja sama politik yang memang kita lakukan, ya mudah-mudahan antara Partai Perindo dengan Partai Hanura tetap menjalin komunikasi yang intens dan memberikan serta melahirkan gagasan-gagasan untuk kedaulatan rakyat, seperti itu,” pungkas Ferry.

(Arief Setyadi )

      
