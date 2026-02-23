Breaking News! Dua Bus Transjakarta Tabrakan di Cipulir, Sejumlah Penumpang Terluka

JAKARTA - Dua unit bus Transjakarta yang berada di jalur langit halte Cipulir, Jakarta Selatan mengalami kecelakaan. Kejadian itu viral di media sosial.

Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani memohon maaf atas adanya insiden kecelakaan yang melibatkan bus operator BMP 263 dan MYS 17100.

“Fokus utama kami saat ini adalah memastikan keselamatan pelanggan. Petugas telah melakukan evakuasi cepat ke halte terdekat, dan pelanggan yang mengalami luka ringan telah mendapatkan penanganan,” kata dia dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Dia menambahkan, saat ini penyebab terjadinya kecelakaan masih dalam proses investigasi mendalam.

“Transjakarta berkomitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat dan profesional demi keamanan seluruh pelanggan,” pungkasnya.

Dari video yang diterima Okezone, terlihat bus Transjakarta yang terlibat kecelakaan ringsek di bagian depan dan sejumlah penumpang mengalami luka ringan.