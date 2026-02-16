Viral Penumpang Transjakarta Diduga Lontarkan Ucapan Rasis, Nih Tampangnya!

JAKARTA - Viral di media sosial memperlihatkan adanya seorang pria melontarkan ujaran rasis ke penumpang bus Transjakarta. Pihak manajemen PT Transjakarta pun buka suara.

“Transjakarta sangat menyesalkan adanya kejadian yang dilakukan oleh salah satu pelanggan terhadap pelanggan lain, seperti yang terekam pada video,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Senin (16/2/2026).

“Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk saling menghormati demi kenyamanan bersama,”sambungnya.

PT Transjakarta mengapresiasi penumpang lainnya yang telah membela wanita tersebut dari si pengujar rasisme.

“Kami juga mengapresiasi pelanggan lain yang turut mengingatkan. Mari bersama-sama saling jaga dan menciptakan suasana yang nyaman untuk semua pelanggan,” ujarnya.

Ayu mengimbau, agar penumpang yang mengalami kejadian tidak mengenakan di dalam bus bisa melaporkan ke petugas atau call center Transjakarta.

Video itu dibagikan oleh korban yang merupakan seorang wanita dan ramai di media sosial. Dinarasikan, pria tersebut melontarkan sebutan ‘China’ ke wanita tersebut.