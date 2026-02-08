Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diancam Golok saat Tertibkan PKL, Ini Kronologinya!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |21:09 WIB
Viral Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Diancam Golok saat Tertibkan PKL
BEKASI - Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mendapatkan ancaman golok dari warga ketika melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Teluk Pucung, Bekasi Utara. Video ancaman tersebut viral di media sosial.

Tri menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan imbauan kepada pedagang sebelum melakukan penertiban ini.

"Tentu sudah ada imbauan sebelumnya petugas jadi kami minta untuk dapat melakukan secara persuasif," kata Tri, Minggu (8/2/2026).

Sementara terkait ancaman golok,  hal itu kata dia tidak terlalu mengkhawatirkan buatnya. Ia lebih mengkhawatirkan ketika pelanggaran yang dilakukan masyarakat justru sengaja dibiarkan.

"Saya bukan khawatir kepada goloknya tetapi khawatir jika masyarakat sering melanggar peraturan dan ini akan menjadi kebiasaan. Lama-lama jadi pembiaran, akhirnya para pelanggar merasa dirinya paling benar," tuturnya.

Tri menyebut kemarahan yang muncul dari pria berbaju merah itu merupakan bentuk akumulasi, hingga akhirnya dilakukan penindakan. Sebab selama ini mereka dengan nyaman tidak dilakukan penindakan padahal telah melanggar aturan.

"Nah kemarahan ini lah bentuk akumulasi pembiaran selama bertahun-tahun ketika nggak pernah ditindak," pungkasnya.

Dari rekaman video yang dilihat Okezone, awalnya petugas Satpol PP hendak menertibkan sebuah tempat penyimpanan kelapa berbentuk kotak berbahan besi. Barang tersebut terdiri di pinggir jalan atau tepatnya di depan sebuah ruko.

 

