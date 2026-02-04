Viral! Cacahan Uang Rp100 Ribu Berserakan di TPS Liar Bekasi, Ini Penampakannya

BEKASI - Video uang cacahan pecahan Rp100 ribu viral di media sosial (medsos). Tumpulan uang rupiah tersebut ditemukan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di Desa Taman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Juru Bicara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi Dedi Kurniawan menyebut pihaknya telah mendatangi lokasi temuan uang rusak yang viral tersebut. Ia memastikan rupiah tersebut merupakan uang asli.

“Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, cacahan tersebut merupakan uang rupiah asli,” kata Dedi saat dihubungi wartawan, Rabu (4/2/2026).

Dedi meyebut TPS liat itu berada di lahan milik salah satu warga. Lokasinya kata dia tidak jauh TPST Bantargebang.

Berdasarkan hasil penelusuran pihaknya juga, tidak ditemukan adanya limbah medis di lokasi TPS liar tersebut. Ia menegaskan hanya terdapat cacahan uang kertas.

“Dalam peninjauan tidak ditemukan limbah medis maupun sludge seperti yang sempat ramai diberitakan. Yang ada hanya cacahan uang berwarna merah serta plastik bag kuning dalam kondisi kosong,” ucapnya.