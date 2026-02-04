Advertisement
Daftar Tokoh Dunia yang Disebut dalam Berkas Epstein, Ada Elon Musk dan Bill Clinton

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |09:07 WIB
Daftar Tokoh Dunia yang Disebut dalam Berkas Epstein, Ada Elon Musk dan Bill Clinton
Donald Trump dan Jeffrey Epstein. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Departemen Kehakiman (DOJ) pada 30 Januari 2026 merilis jutaan dokumen baru terkait miliarder dan pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Dokumen yang dirilis, mencakup tiga juta halaman, 180.000 gambar, dan 2.000 video, memuat sejumlah nama tokoh terkenal dunia serta memicu skandal di berbagai negara.

Perilisan dilakukan sesuai Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein yang ditandatangani Presiden Donald Trump, meski sejumlah anggota parlemen menilai pemerintah masih menahan sebagian dokumen.

Sebagaimana diketahui, Epstein ditangkap atas tuduhan perdagangan seks pada Juli 2019 dan meninggal bunuh diri di penjara beberapa pekan setelahnya. Banyak dugaan bahwa kematiannya penuh kejanggalan dan bahwa Epstein disingkirkan untuk melindungi tokoh-tokoh berpengaruh yang ada di dalam daftarnya.

Tokoh dalam Berkas Epstein 

Berikut beberapa nama tokoh terkenal yang disebutkan dalam Berkas Epstein:

Elon Musk 

Dokumen mencakup korespondensi email antara Epstein dan miliarder teknologi Elon Musk mengenai rencana perjalanan yang tampaknya diatur oleh Epstein. Musk menegaskan bahwa ia tidak pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein, tempat pesta seks dengan gadis di bawah umur dikabarkan digelar.

 

      
