Mantan Presiden AS Bill Clinton Akan Beri Kesaksian dalam Penyelidikan Jeffrey Epstein

JAKARTA - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton dan istrinya, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, telah setuju untuk bersaksi dalam penyelidikan Kongres terhadap mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

Hal ini terjadi beberapa hari sebelum pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan menjatuhkan hukuman pidana kepada pasangan tersebut karena menolak hadir di hadapan Komite Pengawasan DPR setelah kebuntuan selama berbulan-bulan.

Bill Clinton mengenal Epstein, yang meninggal di penjara pada 2019, tetapi ia membantah mengetahui kejahatan seksualnya dan mengatakan bahwa dirinya telah memutuskan kontak dua dekade lalu.

Belum jelas kapan kesaksian akan diberikan, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya seorang mantan presiden AS bersaksi di hadapan panel Kongres sejak Gerald Ford melakukannya pada 1983.

Keluarga Clinton telah lama menolak permintaan untuk hadir di hadapan komite, dengan alasan bahwa mereka telah memberikan pernyataan bersumpah yang mewakili "informasi terbatas" yang mereka miliki tentang Epstein.