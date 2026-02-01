5 Orang Tewas Akibat Ledakan Gas di Iran, 14 Terluka

JAKARTA - Lima orang tewas dalam dua ledakan terpisah di Iran. Menurut pejabat setempat dan media pemerintah, ledakan disebabkan kebocoran gas.

1. Ledakan Gas di Iran

Seorang pejabat setempat kepada kantor berita semi-resmi Iran, Mehr, mengatakan

satu orang tewas dan 14 lainnya luka-luka dalam ledakan di sebuah gedung apartemen di Kota Bandar Abbas di selatan, di pesisir Teluk.

Tehran Times yang dikelola pemerintah melaporkan, ledakan lain menewaskan empat orang di kota Ahvaz di barat daya.

Melansir BBC, Minggu (1/2/2026), hal ini terjadi di tengah ketegangan yang terus berlanjut di kawasan tersebut setelah peningkatan pasukan AS di Teluk dan tekanan agar Teheran mencapai kesepakatan tentang program nuklirnya dari Presiden Donald Trump - yang mengatakan pada hari Sabtu bahwa Iran "sedang berbicara dengan" Washington.

Di kota pelabuhan Bandar Abbas, TV pemerintah mengatakan ledakan itu telah menghancurkan sebuah gedung berlantai delapan, menghancurkan dua lantai, beberapa kendaraan, dan toko-toko di daerah Moallem Boulevard.

Kepala pemadam kebakaran setempat, Mohammad Amin Liaqat, mengatakan penilaian awal menunjukkan ledakan disebabkan kebocoran gas dan "penumpukan".

"Rekan-rekan saya akan memberikan detail lebih lanjut dalam beberapa jam ke depan," katanya dalam video yang diterbitkan Mehr.

Seorang pejabat regional, Mehrdad Hassanzadeh, mengatakan kepada kantor berita tersebut, para korban luka telah dibawa ke rumah sakit.

Kantor berita semi-resmi Tasnim membantah laporan media sosial bahwa seorang komandan angkatan laut Korps Garda Revolusi menjadi sasaran ledakan tersebut.

Di tempat lain, Tehran Times melaporkan ledakan kedua di sebuah gedung perumahan di lingkungan Kianshahr, Ahvaz, dekat perbatasan dengan Irak.

Dilaporkan, petugas darurat telah menyelamatkan seorang anak yang terjebak di bawah reruntuhan dan membawanya untuk perawatan medis.