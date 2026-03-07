Kemlu Sebut Iran Masih Jadi Anggota D-8, KTT di Jakarta Tetap Digelar April

Kemlu Sebut Iran Masih Jadi Anggota D-8, KTT di Jakarta Tetap Digelar April/Reuters

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan Iran masih menjadi anggota organisasi Developing Eight (D-8) di tengah memanasnya perang AS-Israel dengan Iran. Indonesia adalah ketua D-8 dan akan menggelar KTT pada April mendatang.

“Keanggotaan Iran, as far as I am concerned, masih,” kata juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang dikutip Sabtu (7/3/2026).

Yvonne menjelaskan, Indonesia selaku Ketua D-8 terus memantau perkembangan situasi di lapangan terkait konflik yang melibatkan Iran. Meski demikian, hingga kini seluruh persiapan KTT tetap berjalan sesuai rencana.

“Kita terus mengikuti perkembangan di lapangan secara saksama dan sebagai Ketua D-8, kita juga terus menekankan pentingnya de-eskalasi dan berbagai pihak untuk terus menahan diri,” ucap Yvonne.

Dia pun menambahkan, Indonesia saat ini masih melakukan berbagai persiapan yang diperlukan untuk penyelenggaraan KTT D-8 pada April.