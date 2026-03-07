9 Rudal Iran Ini Dapat Hancurkan Israel dan Pangkalan Militer AS di Timur Tengah

JAKARTA - Serangan rudal balistik Iran terus-menerus menghantam Israel menyusul tewasnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal-rudal Iran dilaporkan telah menembus sistem pertahanan udara sehingga menyebabkan kerusakan parah serta korban jiwa di berbagai lokasi di Israel.

Sistem pertahanan udara berlapis canggih Israel, seperti Iron Dome, David's Sling, dan Arrow, hanya mencegat sebagian besar proyektil yang datang.

Namun, beberapa dampak langsung menyebabkan kerusakan signifikan. Bahkan, banyak bangunan di Tel Aviv hancur lebur dihantam rudal-rudal balistik Iran.

Melansir The Economic Times, Sabtu (7/3/2026), berikut ini 9 rudal Iran yang dapat menghancurkan Israel dan pangkalan militer AS di Timur Tengah.

1.Sejjil

Rudal Sejjil mampu membawa hulu ledak seberat 700 kg sejauh hingga 2.000 km. Rudal ini memiliki kecepatan tinggi dan tidak tergantung pada peluncur berbahan bakar cair, membuatnya lebih mudah dioperasikan dan lebih sulit untuk dicegat.

2. Khaibar

Rudal Khaibar, atau Khorramshahr-4 adalah rudal balistik jarak menengah generasi keempat yang dikembangkan oleh Iran. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan dapat membawa hulu ledak seberat 1.500 kg.

Rudal ini dirancang dengan kemampuan penghindaran deteksi dan manuver, rudal ini ditujukan untuk menyerang target strategis seperti pangkalan militer atau kota besar.

3. Emad

Rudal Emad merupakan versi pengembangan dari Shahab-3 dengan sistem pemandu presisi tinggi. Jangkauannya mencapai 1.700 km, dengan kapasitas hulu ledak sekitar 750 kg.

Keunggulan Emad terletak pada sistem pemandunya yang memungkinkan rudal ini bermanuver secara dinamis di atmosfer sehingga meningkatkan akurasi hingga radius 500 meter dari target.

Emad adalah rudal pertama Iran yang menggabungkan teknologi kendaraan luncur yang dapat bermanuver (MaRV).

4. Shahab-3

Rudal Shahab-3 adalah rudal balistik berbahan bakar cair berbasis pada desain Nodong-1 dari Korea Utara.

Rudal ini memiliki jangkauan antara 1.000 hingga 2.000 km, tergantung pada berat muatan hulu ledaknya yang berkisar 1.200 kg.

Rudal Iran ini dapat menghantam target besar dan tidak berbenteng seperti kota atau instalasi militer besar, rudal ini telah dimodifikasi dengan sistem pemandu yang lebih canggih hasil adaptasi teknologi China untuk meningkatkan presisi.